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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير رمسيس يرد على طارق الشناوي: محمود عبد المغني ممثل موهوب ولم ينصفه شباك التذاكر

محمود عبد الغني
محمود عبد الغني
علا محمد

علق المخرج أمير رمسيس علي الجدل الذى أثار بعد الفيديو الذى نشره اليوتيوبر محمد طاهر فى حلقة برنامجه "المحتوي رقم 7" التى استضاف فيها الناقد السينمائى طارق الشناوي، والتى تمت الإساءة فيها للفنان محمود عبد المغني .

وقال أمير رمسيس من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن جملة الناقد السينمائي طارق الشناوى إذا تم ترتيبها بشكل صحيح تتحول من هجوم لمدح، موضحًا: “الحقيقة بعيدا عن سخف محمد طاهر والشخص اللي قال معرفش محمود عبد المغني.. جملة طارق الشناوي لو اترتبت صح كانت هتبقى مدح لكن عكسها هو اللي تحول لهجوم.”

وأضاف المخرج أن محمود عبد المغني ممثل موهوب لم ينصفه شباك تذاكر، لأن الشباك غير عادل نحو الموهبة، مؤكدًا أن عكس الجملة لتصدير شباك التذاكر لا يصح، والا لكان المخرج العظيم شادي عبد السلام فشل في شباك التذاكر أو أن فيلم “باب الحديد” قد فشل كذلك.

شهدت الساعات الماضية أزمة واسعة في الوسط الفني، بعد تعرض الفنان محمود عبد المغني لموقف أثار حالة كبيرة من الغضب بين عدد من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما جاء خلال إحدى حلقات برنامج «المحتوى 7»، الذي يقدمه صانع المحتوى محمد طاهر عبر موقع يوتيوب، بحضور الناقد الفني طارق الشناوي.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة خلال إحدى حلقات برنامج «المحتوى 7»، عندما سأل مقدم البرنامج محمد طاهر الحاضرين عما إذا كان أحد المتواجدين قد سبق له مشاهدة فيلم للفنان محمود عبد المغني في دور العرض السينمائية.
وجاء رد أحد الحاضرين في الاستديو قائلًا: «هو مين محمود عبد المغني ده؟!»، وهو التعليق الذي أثار حالة من الجدل، خاصة مع تفاعل مقدم البرنامج معه خلال الحلقة.
وقال محمد طاهر خلال الحلقة: «لا، هو كان عامل في طرف تالت دور هايل، بس محدش بيقطع تذكرة علشانه».
طارق الشناوي يتحدث عن محمود عبد المغني
وخلال الحلقة، تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن محمود عبد المغني، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه في إطار غير حقيقي، وأنه ليس «نجم شباك».
وأكد طارق الشناوي أن محمود عبد المغني لن يستطيع أن يكون نجمًا جماهيريًا، خاصة بعد فشله في أكثر من فرصة بطولة، وهو ما زاد من حالة الجدل التي أثارتها الحلقة بعد تداول مقاطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المخرج أمير رمسيس أمير رمسيس اليوتيوبر محمد طاهر محمود عبد المغني طارق الشناوي السينمائى طارق الشناوي

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