خلافات زوجية.. القبض على المتهم بالتعدي على زوجته الأجنبية داخل ميكروباص بالفيوم

نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب والضرب داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بالفيوم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل عطارة ، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بالتعدى بالسب والضرب على (زوجته "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بذات العنوان) حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة المركز لخلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وبسؤال زوجته أيدت ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .



