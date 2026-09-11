عكس خطاب الترهيب.. إيران: ترامب يسعى للعودة إلى مائدة المفاوضات

أعلنت إيران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إعادة المفاوضات مع طهران إلى مسارها، رغم التصريحات والمواقف التصعيدية المتبادلة بين الجانبين.

ونقلت شبكة الميادين اللبنانية عن مصدر أمني وسياسي إيراني رفيع المستوى قوله إن ترامب، «خلافًا للادعاءات وخطاب الترهيب، يسعى للعودة إلى المفاوضات».

وأضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي يتعمد رفع سقف مطالبه التفاوضية، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار محاولة للضغط على طهران وخفض أسعار النفط بشكل طفيف.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد أمريكي رسمي بشأن ما أورده المصدر الإيراني حول رغبة ترامب في استئناف المفاوضات.