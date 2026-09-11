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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي يزعم : حزب الله يحارب ويدمّر لبنان بتكليف من إيران

جانب من زيارة رئيس أركان الاحتلال
جانب من زيارة رئيس أركان الاحتلال
محمود نوفل

زعم ‏رئيس الأركان الإسرائيلي تدمير البنية التحتية الرئيسية للقيادة والسيطرة والقتال التابعة لحزب الله في علي الطاهر.

وصرح ‏رئيس الأركان الإسرائيلي تعليقا على تفجير علي الطاهر في تصريحات له : الخط الأصفر تحت سيطرتنا الكاملة ودون أي تغيير.

وقال ‏رئيس الأركان الإسرائيلي : حزب الله يحارب ويدمّر لبنان بتكليف من إيران.

وأضاف ‏رئيس الأركان الإسرائيلي : حزب الله "استثمر موارد هائلة دون سدى" على حساب اللبنانيين

كما دعا ‏رئيس الأركان الإسرائيلي الجيش اللبناني إلى أن يُظهر فاعلية على الأرض.

وزار رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، اليوم (الجمعة) منطقة الفرقة 36، برفقة قائد قيادة المنطقة الشمالية، اللواء رافي ميلو، وقائد الفرقة 36، العميد يفتاح نوركين. 

وجاءت الزيارة بعد أن استكملت قوات جيش الدفاع، بقيادة الفرقة، أمس تدمير المسارات تحت الأرض التابعة لحزب الله في المنطقة.

جيش الاحتلال حزب الله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني مرتفعات علي الطاهر

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