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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في ذكرى 11 سبتمبر.. ترامب: إيران الراعي الأول للإرهاب ولن تحصل أبدا على سلاح نووي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستواصل تحركها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، واصفًا طهران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، في تصريحات أدلى بها خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر في البنتاجون.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الأمريكية التي تعمل، بحسب وصفه، لضمان عدم حصول إيران «أبدًا» على سلاح نووي، مؤكدًا أن منع هذا السيناريو يمثل أحد أبرز أهداف التحرك الأمريكي تجاه طهران.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، حيث فرضت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية عقوبات جديدة استهدفت شبكات وشركات وأفرادًا متهمين بمساعدة وكلاء إيران في المنطقة وتمويل أنشطتهم.

كما تتزامن تصريحات ترامب مع تصعيد دولي بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، على إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 20 عامًا، على خلفية عدم تعاون طهران مع التحقيقات المتعلقة بمواد نووية عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وتؤكد طهران من جانبها أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية، وتنفي امتلاكها أسلحة نووية، فيما تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مخاوف مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وقدرتها المحتملة على الاقتراب من إنتاج سلاح نووي إذا اتخذت قرارًا بتسليح برنامجها.

ويعكس خطاب ترامب تمسك الإدارة الأمريكية بموقف متشدد تجاه إيران، في وقت لا تزال فيه الأزمة النووية والأمن الإقليمي محورًا رئيسيًا للصراع بين البلدين. كما يؤكد الرئيس الأمريكي أن هدف العمليات العسكرية والضغوط المتواصلة هو تقليص القدرات الإيرانية ومنعها من الوصول إلى قدرة نووية عسكرية.

ترامب ايران نووي 11 سبتمبر الارهاب

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