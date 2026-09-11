إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع سفن البحرية الأمريكية

كشفت شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أن مجموعة مرتبطة بإيران استخدمت نماذج ذكاء اصطناعي طوّرتها الولايات المتحدة، في محاولة لتحديد مواقع سفن تابعة للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط ورصد نقاط ضعف محتملة تمهيدًا لاستهدافها.

وبحسب تقرير الشركة، جمعت المجموعة بيانات من أجهزة الإرسال، وصورًا عسكرية، وصور أقمار صناعية تجارية، بهدف تتبع تحركات السفن الحربية الأمريكية وتحليل أنظمة الاتصالات الموجودة على متنها.

وأوضحت أنثروبيك أن المجموعة استعانت ببرنامج محادثة سحابي قائم على الذكاء الاصطناعي لمعالجة هذه البيانات وتحليلها، محذرة من أن استخدام هذه التقنيات في عمليات مرتبطة بجمع المعلومات العسكرية يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي.