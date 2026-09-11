يحرض على الفجور.. القبض على شخص نشر فيديوهات يرتدي خلالها ملابس نسائية على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بنشر صور ومقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ارتداءه ملابس نسائية والرقص والإتيان بحركات خادشة للحياء العام والتحريض على الفجور.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (سبق اتهامه والحكم عليه فى عدة قضايا أبرزها " آداب عامة ، ممارسة فجور" ) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط ، وضبط بحوزته (هاتفان محمولان "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بنشره الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وكذا استقطاب راغبى المتعة لممارسة الفجور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.