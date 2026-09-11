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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود عبد المغني: شغل الست في بيتها فضل منها

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
سارة عبد الله

نشر الفنان محمود عبد المغني رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن أهمية مساعدة الرجل لزوجته وأهل بيته، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكتب محمود عبد المغني عبر حسابه الشخصي: “الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد أهل بيته، كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ده كلام السيدة عائشة”.

وأضاف: "مين إحنا عشان نتكبر على مساعدة أهل بيتنا ورعايتهم، شغل الست في البيت فضل منها تؤجر عليه، وبعدين مش فاهم مين اللي مصمم يروج أن الرجل كأنه كتع كسح كسل".

محمود عبد الغني فيسبوك مساعدة الرجل لزوجته

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