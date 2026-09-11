النرويج تفتتح سفارة جديدة ‌في قطر وتغلق بعثتها الدبلوماسية في ملاوي

قررت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة فتح سفارة جديدة ‌في قطر وإغلاق بعثتها الدبلوماسية في ملاوي، وذلك ​في إطار مراجعة شاملة ​للخدمات الدبلوماسية للبلاد.



وذكرت الحكومة النرويجية في بيان لها : ​إن النرويج تربطها شراكة تجارية طويلة الأمد مع قطر تنطوي ​على إمكانات كبيرة ​للتوسع وزيادة الصادرات النرويجية.



وبدوره ؛ صرح وزير الخارجية ‌إسبن ⁠بارث إيدي "زادت تعاملات النرويج مع قطر بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. ​

وهذا ​نتيجة ⁠طبيعية للدور متزايد الأهمية الذي تضطلع ​به قطر ودول ​الخليج ⁠إقليميا ودوليا".



وعلى نحو منفصل، قررت الحكومة إغلاق سفارتها ⁠في ​ملاوي بحلول نهاية ​يوليو 2027.