النرويج تفتتح سفارة جديدة ‌في قطر وتغلق بعثتها الدبلوماسية في ملاوي

قررت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة فتح سفارة جديدة في قطر وإغلاق بعثتها الدبلوماسية في ملاوي، وذلك في إطار مراجعة شاملة للخدمات الدبلوماسية للبلاد.
وذكرت الحكومة النرويجية في بيان لها : إن النرويج تربطها شراكة تجارية طويلة الأمد مع قطر تنطوي على إمكانات كبيرة للتوسع وزيادة الصادرات النرويجية.
وبدوره ؛ صرح وزير الخارجية إسبن بارث إيدي "زادت تعاملات النرويج مع قطر بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية.
وهذا نتيجة طبيعية للدور متزايد الأهمية الذي تضطلع به قطر ودول الخليج إقليميا ودوليا".
وعلى نحو منفصل، قررت الحكومة إغلاق سفارتها في ملاوي بحلول نهاية يوليو 2027.