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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود عبد الغني يوجه رسالة مؤثرة إلي والدته علي الهواء .. فيديو

محمود عبد الغني ووالدته
محمود عبد الغني ووالدته

قال الفنان محمود عبد الغني، إنه تعلم مهارات الطبخ من والدته خاصة الأكلات الطبيعية مثل اللوبيا، مشيراً إلى أن زوجته اشطر منه في مهارات الطبخ بكثير.

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ووجه "عبد الغني" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، رسالة لوالدته، قائلاً "انا مستور بيكي .. وبفوت في الحديد بيكي .. وانا مبخفش من اي حاجة طول مانتي بتدعيلي .. انا بحبها جداً".

وتابع محمود عبد الغني، أن تربطه علاقة وطيدة بوالدته ولا يشوبها اي شئ، مشيراً إلى أن والدته من أصل صعيدي ومن محافظة قنا بالتحديد.

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