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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهام صالح: ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي بشكل نهائي

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
ميرنا محمود

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكدت سهام صالح، نقلًا عن مصدر داخل القلعة الحمراء، أن ياسر إبراهيم أصبح خارج حسابات النادي بشكل نهائي، بعد انتهاء المهلة المحددة للرد على عرض الأهلي، دون التوصل إلى اتفاق بشأن استمراره.

وأضافت أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل التحرك للبحث عن بديل مناسب للمدافع، في إطار استعداداتها للمرحلة المقبلة، وسعيها للحفاظ على قوة الخط الخلفي للفريق، خاصة في ظل المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

مستقبل ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم الأهلي مدافع الاهلي

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