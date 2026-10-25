الأهلي يسابق الزمن لتجهيز ياسر إبراهيم لمواجهة مودرن سبورت | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحركات الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم من أجل تجهيز ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، للحاق بمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجدد إصابته في الكاحل.

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز ياسر إبراهيم لمواجهة مودرن سبورت

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يعمل على تجهيز اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة جاهزيته الفنية والبدنية في أسرع وقت ممكن، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته خلال المواجهات المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات على المستويين المحلي والقاري.

وأوضح أن ياسر إبراهيم خرج من حسابات المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، في مباراة الليلة أمام كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بسبب تجدد إصابته في الكاحل، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من حسابات اللقاء.

وأشار المصدر إلى أن هناك محاولات مكثفة لتجهيز مدافع الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت المقبلة، على أن يتحدد موقفه النهائي من المشاركة وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، ومدى تعافيه من الإصابة بشكل يسمح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات دون مخاطرة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة خدمات ياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية وجود العناصر الأساسية للفريق، سعيًا لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري الممتاز، بالتزامن مع المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.