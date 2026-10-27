الخارجية السورية: العملية العسكرية الأردنية داخل البلاد تمت دون تنسيق مسبق

أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها أبلغت الجانب الأردني بتحفظها الكامل على تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية دون تنسيق مسبق، وذلك على خلفية الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا.

وأكدت دمشق ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية والتنسيق المسبق بشأن أي تحركات أو عمليات أمنية داخل أراضيها، بما يحفظ أمن البلدين ويحول دون تفاقم التوترات على الحدود.

ويأتي الموقف السوري عقب تقارير أفادت بسقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون وأطفال، جراء الغارات الأردنية، وسط تحركات واتصالات بين الجانبين لبحث تداعيات التطورات الأخيرة وآليات التنسيق الأمني المشترك.