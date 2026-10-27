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حفل الكرة الذهبية 2026.. هاري كين يحصد جائزة أفضل هداف في دوريات أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفل الكرة الذهبية 2026.. هاري كين يحصد جائزة أفضل هداف في دوريات أوروبا

هارى كين
هارى كين
رباب الهواري

توج النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في دوريات أوروبا عن موسم 2025-2026، خلال حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة «فرانس فوتبول»، تقديرًا لما قدمه اللاعب من مستويات مميزة وأرقام تهديفية لافتة على مدار الموسم.

وجاء حصول كين على الجائزة ليعكس قيمته الكبيرة كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية، بعدما واصل تألقه في تسجيل الأهداف، مؤكدًا قدرته على قيادة الخط الأمامي لفريقه وصناعة الفارق في مختلف المنافسات.

وتُمنح جائزة جيرد مولر تكريمًا لأفضل الهدافين، وتحمل اسم المهاجم الألماني الراحل الذي ترك بصمة تاريخية في عالم كرة القدم، بفضل إنجازاته الاستثنائية وأرقامه التهديفية مع الأندية والمنتخب الألماني.

ويأتي تتويج هاري كين ضمن أبرز محطات مسيرته الاحترافية، في ظل سعيه المستمر لتحقيق المزيد من الألقاب الفردية والجماعية، ومواصلة المنافسة على الجوائز الكبرى في القارة الأوروبية.

شارلين كارل تفوز بجائزة جيرد مولر لأفضل هدافة في العالم لعام 2026

وفي منافسات السيدات، حصدت شارلين كارل جائزة جيرد مولر لأفضل هدافة في العالم لعام 2026، خلال الحفل ذاته، لتتوج بمكافأة فردية تعكس تميزها أمام المرمى وما قدمته من أداء هجومي لافت.

وجاء فوز كارل بالجائزة ليؤكد المكانة المتزايدة لكرة القدم النسائية، في ظل التطور المستمر الذي تشهده المنافسات على مستوى الأندية والمنتخبات، وارتفاع مستوى اللاعبات وقدرتهن على تقديم أرقام تهديفية مميزة.

وتُعد الجائزة تقديرًا للفاعلية الهجومية والقدرة على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، وهي من أبرز المعايير التي تميز المهاجمات في كرة القدم الحديثة.

وشهد حفل الكرة الذهبية لعام 2026 تسليط الضوء على أبرز النجوم والنجاحات التي شهدها الموسم الكروي، سواء في منافسات الرجال أو السيدات، وسط اهتمام عالمي بالجوائز الفردية التي تحتفي بأصحاب الإنجازات والأرقام المميزة.

وبهذا التتويج، ينضم هاري كين وشارلين كارل إلى قائمة الفائزين بجائزة جيرد مولر، التي تكرم التألق التهديفي وتسلط الضوء على اللاعبين واللاعبات الأكثر تأثيرًا أمام المرمى خلال الموسم الكروي.

هارى كين اخبار الرياضة الكرة الذهبية كوره عالمية

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