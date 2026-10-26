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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفل الكرة الذهبية.. نجوم العالم يتألقون ويخطفون الأنظار

حفل الكرة الذهبية
حفل الكرة الذهبية
حمزة شعيب

خطف نجوم كرة القدم العالمية الأنظار خلال حضورهم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، وسط أجواء استثنائية تجمع أبرز اللاعبين واللاعبات والمدربين والشخصيات الرياضية للاحتفال بأفضل نجوم الموسم.

وشهدت السجادة الحمراء للحفل ظهور عدد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم بإطلالات أنيقة ومميزة، في ليلة لا تقتصر على المنافسة على الجوائز الفردية فحسب، بل تحولت أيضًا إلى مناسبة لاستعراض الأناقة والحضور اللافت لنجوم اللعبة.

هاري كين ونجوم بايرن ميونخ في صدارة المشهد

وكان الإنجليزي هاري كين من بين أبرز النجوم الذين وصلوا إلى مقر الحفل، برفقة عدد من زملائه في بايرن ميونخ، من بينهم مايكل أوليس ودايوت أوباميكانو ولويس دياز، في مشهد جذب اهتمام وسائل الإعلام والجماهير.

كما شهدت السجادة الحمراء حضور عدد من نجمات كرة القدم، من بينهن لوسي برونز، إلى جانب لاعبات من أندية أوروبية بارزة، في تأكيد على الحضور المتزايد لكرة القدم النسائية ضمن فعاليات الحفل.

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وتحمل نسخة 2026 أهمية خاصة، إذ تستضيف لندن الحفل للمرة الأولى في تاريخه، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على انطلاق جائزة الكرة الذهبية عام 1956.

ويقام الحفل على مسرح لندن بالاديوم، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، وسط ترقب للإعلان عن الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وفي مقدمتها الكرة الذهبية للرجال والسيدات.

وتتجه الأنظار إلى المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي تشهد حضور أسماء بارزة، من بينها كيليان مبابي ولامين يامال وهاري كين وليونيل ميسي، إلى جانب حامل اللقب عثمان ديمبيلي.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل توزيع عدد من الجوائز الأخرى، أبرزها جائزتا أفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى، إلى جانب جوائز أفضل مدرب وأفضل نادٍ عن الموسم.

الكرة الذهبية لامين يامال مبابي

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