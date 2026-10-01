مبابي عن حفل الكرة الذهبية: ريال مدريد يستحق التواجد بين الأفضل في العالم

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن أجواء حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، مؤكدًا رغبته في الاستمتاع بالليلة، عقب الفوز المثير الذي حققه الفريق الملكي على برشلونة في مباراة الكلاسيكو.

وقال مبابي، خلال تصريحاته على السجادة الحمراء للحفل المقام في العاصمة البريطانية لندن: «جئنا جميعًا إلى هنا معًا، وبعد مباراة الأمس قضينا أمسية رائعة للغاية».

وأضاف النجم الفرنسي: «نريد فقط الاستمتاع بهذه الليلة ورؤية كيف ستسير الأمور. التواجد بين الأفضل في كرة القدم العالمية هو المكان الذي يستحق ريال مدريد أن يكون فيه دائمًا، أما بالنسبة للباقي فسنرى ما سيحدث».

مبابي يترقب جائزة الكرة الذهبية

وتأتي تصريحات مبابي وسط ترقب كبير لنتائج حفل الكرة الذهبية 2026، الذي يشهد منافسة قوية على الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

ويدخل نجم ريال مدريد الحفل بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على برشلونة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو، ليؤكد حضوره القوي قبل الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية.

ويأمل مبابي في التتويج بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، وسط منافسة من عدد من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم الإنجليزي هاري كين والإسباني لامين يامال.