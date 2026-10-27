عمرو أديب: المواطن يتقاضى دخله بالجنيه.. والتجار بيتلككوا عشان يرفعوا الأسعار

أكد الإعلامي عمرو أديب ضرورة متابعة الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعره تجاوز 56 جنيهًا، وما يترتب على ذلك من مخاوف بشأن تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع ومستوى معيشة المواطنين.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المواطن المصري يتقاضى دخله بالجنيه المصري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات تضمن الحد من تأثر قدرته الشرائية بارتفاع سعر الدولار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية.

تخزين السلع

وأشار إلى أنه “عندنا التجار بيتلككوا لزيادة الأسعار ولن أناشد الروح الوطنية لديهم عشان هيقولوا واحنا مالنا”، لافتًا إلى مخاوف من اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلع بهدف طرحها لاحقًا بأسعار أعلى، بما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.