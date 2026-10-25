عمرو أديب يحذر من مطبات اقتصادية صعبة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميًا



أكد الإعلامي عمرو أديب أنه تعرض لانتقادات عقب تحذيره من تداعيات المرحلة المقبلة على الأوضاع الاقتصادية، بعدما طالب بربط الأحزمة والاستعداد لمطبات اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه "اتعرضت لانتقادات لما قلت اربطوا الأحزمة، إحنا داخلين على مطبات اقتصادية صعبة»، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد للتحديات الاقتصادية المحتملة في ضوء المتغيرات العالمية، وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأوضاع الاقتصادية.

المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وتابع أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني أثارت جدلًا بشأن الاستعداد لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية.