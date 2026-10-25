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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تطبيق الذكاء الاصطناعي في مسلسل «طالع نازل» حقيقي؟.. عمرو أديب يوضح

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه أثار تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي ظهر ضمن أحداث مسلسل «طالع نازل»، بطولة الفنانة منى زكي، حالة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، خاصة بعد حديث الإعلامي عمرو أديب عن اهتمام عدد كبير من الرجال بالبحث عن حقيقة التطبيق، وما إذا كان موجودًا بالفعل أم أنه مجرد خيال درامي.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تلقيت تساؤلات عديدة حول طبيعة التطبيق وإمكانية استخدامه في الواقع، حيث انقسمت الآراء بين من يؤكد وجود تطبيقات مشابهة بالفعل، ومن يرى أن القدرات التي ظهرت خلال أحداث المسلسل تندرج ضمن المعالجة الدرامية للأحداث.

تزايد اعتماد المستخدمين على التطبيقات الذكية في حياتهم اليومية

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه يعيد هذا الجدل تسليط الضوء على التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يثيره من مخاوف وتساؤلات بشأن الخصوصية والأمان الرقمي، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على التطبيقات الذكية في حياتهم اليومية.

الذكاء الاصطناعي مسلسل «طالع نازل منى زكي التساؤلات التطبيق

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