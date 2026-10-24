قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بيان وزارة النقل.. عقوبة سرقة مهمات السكة الحديد
اشتباكات دامية في إثيوبيا.. 14 ألف شخص يفرون إلى كينيا ومخاوف من ارتفاع عدد القتلى
محمد عادل يكشف آلية تنفيذ توصيات منتدى مصر: توجيهات الرئيس ستبدأ الحكومة في تطبيقها
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
متحدث الحكومة: مستهدفات واضحة للأجور وتحسين أوضاع المعلمين بحلول 2030
متحدث الحكومة: منتدى مصر سيعقد سنويا.. ومتابعة شهرية لما تحقق من توصيات
بعد الصعود لنصف النهائي.. منتخب الناشئين يستعد لمواجهة العراق في كأس الخليج
عمرو أديب عن تطوير العشوائيات: «نهاية العشوائيات في مصر معجزة».. وناس كانت عايشة من غير سرير
بي واي دي تستعد لاطلاق هان 2027 الجديدة.. بمظهر عصري
إشادة برلمانية بتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن التصالح في مخالفات البناء.. ومطالب بسرعة إقرار التعديلات
أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام
عمرو أديب: الإدارة المصرية بتقول للمواطنين إن ده أقصى ما تستطيع تقديمه خلال السنوات الثلاث المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب عن تطوير العشوائيات: «نهاية العشوائيات في مصر معجزة».. وناس كانت عايشة من غير سرير

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تطوير المناطق العشوائية وتحسين ظروف المعيشة داخلها يمثلان أحد الملفات التي تستحق التوقف أمام حجم التغيير الذي شهدته، مستعيدًا مشاهد من الأوضاع التي عاشها سكان بعض المناطق قبل تطويرها.

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «أرجع تاني وأقولك إن نهاية العشوائيات في مصر معجزة. كانت فضيحة على صدر المواطن المصري، إنه كان فيه بني آدم معندوش سرير ينام عليه، عايش بعيش».

واستعاد أديب بعض المشاهد التي قال إنه شهدها بنفسه، مشيرًا إلى تعرض مناطق سكنية لمخاطر شديدة خلال سقوط الأمطار، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح، في ظل طبيعة المساكن والظروف المعيشية التي كان يعيشها سكان هذه المناطق.

المقارنة بين الأوضاع السابقة وما جرى

وتابع أن المقارنة بين الأوضاع السابقة وما جرى تنفيذه من مشروعات لتطوير المناطق العشوائية تفتح نقاشًا حول تكلفة التنمية، والاحتياجات التي كان يتعين التعامل معها، ومدى تأثير هذه المشروعات على حياة المواطنين.

وأوضح أديب أن الجدل بشأن الإنفاق على المشروعات لا ينفصل عن التساؤل حول ما إذا كان ترك الأوضاع السابقة دون تطوير سيؤدي إلى استمرار المشكلات نفسها، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت التوسع في مشروعات التطوير رغم التحديات الاقتصادية.

النظر إلى طبيعة المشكلات 

وأكد أن تقييم هذه الملفات يتطلب النظر إلى طبيعة المشكلات التي كانت قائمة، والتكلفة التي تتحملها الدولة لمعالجتها، إلى جانب التحديات التي لا تزال تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب المناطق العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لكلاسيكو الأرض أمام برشلونة بالليجا

مانشستر يونايتد

حارس مانشستر يونايتد يؤكد دعم اللاعبين لكاريك رغم تصاعد الضغوط

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد