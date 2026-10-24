عمرو أديب: الإدارة المصرية بتقول للمواطنين إن ده أقصى ما تستطيع تقديمه خلال السنوات الثلاث المقبلة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية تتجه خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى استكمال الملفات التي تعمل عليها، في ضوء الإمكانيات المتاحة، موضحًا أن الرسالة التي فهمها من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن الدولة تسعى إلى استكمال خطتها الحالية وتحقيق ما تستطيع الوصول إليه.

توضيح حدود الإمكانيات المتاحة

وأوضح عمرو أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر» أن الخطاب الحالي يعكس توجهًا نحو توضيح حدود الإمكانيات المتاحة، مضيفًا أن هناك فارقًا بين ما يتمناه المواطن وما تستطيع الحكومة تنفيذه فعليًا، وأن الإدارة الحالية تبدو مقتنعة بأنها تقدم أقصى ما يمكنها تقديمه في الظروف الراهنة.

وأضاف أديب أن الرئيس يتحدث، بحسب ما فهمه من تصريحاته، عن مواصلة العمل في الملفات القائمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار الموارد والإمكانات المتوفرة، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس طبيعة المرحلة المقبلة وما يمكن أن تحققه الحكومة خلالها.