عمرو أديب: الرئيس السيسي قرر أن يكون أول رئيس يخرج من منصبه بشكل طبيعي ويسلم مصر واقفة على قدميها

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق جلسات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" منتدى مصر شهد تحولا واضحا وهذا ظهر في حديث الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية ".

وتابع عمرو أديب:" الرئيس السيسي تجاوز فكرة الإنجازات خلال حديثه بمنتدى مصر وقال مساء الخير الإنجازات موجودة وهنتكلم فيها لكن نتحدث عن المخاوف والوضع الذي لا يريد ان نصل له ".



وأكمل عمرو أديب:" الرئيس السيسي قرر منذ يومين ان يكون اول رئيس يخرج من منصبه بشكل طبيعي ويسلم مصر واقفة على قدميها لديها بنية أساسية وعندها قدرة في شتى المجالات ".