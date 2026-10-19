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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: لو سمحتم نريد أن نتكلم.. دعوا الناس تتحاور وتتجادل

عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق جلسات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" منذ 2013 نراعي الظروف التي تمر بها مصر ".  

وتابع عمرو أديب:" تم اختبار صلابة مصر أكثر من مرة  والآن وفي إطار فتح المجال العام في الفترة القادمة للإصلاح السياسي والنشاط الحزبي وظهور أسامي جديدة في المجتمع ".


وأكمل عمرو أديب:" لو سمحتم نريد أن نتكلم وكنت سعيد لما لقيت خبر الإفراج عن عدد من الأسماء اللي كانت محبوسة في قضايا رأي وهذا هو الإصلاح "

ولفت عمرو اديب:" لازم نفتح المجال أكتر للحديث ودعوا 100 ألف مذيع يتحدث"، مضيفا:" دعوا الناس تتحاور وتتجادل .. فين رأي الشباب وفين أصوات الأحزاب".

عمرو اديب أديب منتدى مصر اخبار التوك شو الحوار

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