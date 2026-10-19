عمرو أديب: لو سمحتم نريد أن نتكلم.. دعوا الناس تتحاور وتتجادل

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق جلسات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" منذ 2013 نراعي الظروف التي تمر بها مصر ".

وتابع عمرو أديب:" تم اختبار صلابة مصر أكثر من مرة والآن وفي إطار فتح المجال العام في الفترة القادمة للإصلاح السياسي والنشاط الحزبي وظهور أسامي جديدة في المجتمع ".



وأكمل عمرو أديب:" لو سمحتم نريد أن نتكلم وكنت سعيد لما لقيت خبر الإفراج عن عدد من الأسماء اللي كانت محبوسة في قضايا رأي وهذا هو الإصلاح "

ولفت عمرو اديب:" لازم نفتح المجال أكتر للحديث ودعوا 100 ألف مذيع يتحدث"، مضيفا:" دعوا الناس تتحاور وتتجادل .. فين رأي الشباب وفين أصوات الأحزاب".