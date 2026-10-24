عمرو أديب: الرئيس دافع عن الوزراء بشكل مباشر.. وقال للمواطنين إن الانتقادات اليومية بتضغط عليهم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن دفاعًا مباشرًا عن الوزراء، معتبرًا أن طريقة تناول هذا الملف شهدت اختلافًا عن أسلوب التلميح الذي كان حاضرًا في مواقف سابقة.

الانتقادات التي يتعرض لها الوزراء

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر» أن الرئيس تحدث بوضوح عن الانتقادات التي يتعرض لها الوزراء بصورة يومية، وتأثير الضغوط عليهم، قائلًا إن الرسالة تضمنت الإشارة إلى أن المسؤولين يتعرضون للهجوم المستمر، وأن ذلك قد يؤثر في قدرتهم على العمل.

وأوضح أن الرئيس بدا مقتنعًا بأداء الوزراء وبما يقدمونه، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس توجهًا نحو استمرار العمل بالمنظومة الحالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تنفيذ الخطط المعلنة وفق الإمكانيات المتاحة.

تقييم أداء الحكومة

وتابع أديب أن تقييم أداء الحكومة لا يرتبط فقط بحجم الانتقادات الموجهة إليها، وإنما يتطلب أيضًا النظر إلى ما تستطيع تنفيذه، ومدى قدرتها على التعامل مع الملفات المختلفة في ظل التحديات القائمة.