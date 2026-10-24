عمرو أديب: الكهرباء والبنزين والمياه والعيش مدعومين.. مفيش حاجة في مصر بتجيب عائدها الحقيقي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تتحمل أعباء مالية مرتبطة بتوفير عدد من الخدمات والسلع المدعومة للمواطنين، موضحًا أن أسعار بعض الخدمات لا تعكس تكلفتها الفعلية.

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «ما قاله الرئيس مثلًا، إن الفلوس اللي بتتدفع للطرق، اللي هي لتحصيل الرسوم على الطرق، لا تكفي لصيانة الطرق، لا تكفي».

وتابع: «لم أجد في مصر خدمة، الكهرباء مدعومة، يعني ليس لها سعرها، البنزين مدعوم، هذا ليس سعره، المياه مدعومة، هذه ليس سعرها، العيش مدعوم، هذا ليس سعره».

استمرار تقديم الخدمات

وأوضح أديب أن استمرار تقديم الخدمات والسلع بأسعار مدعومة يضع أعباء على الدولة، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى توفير الأموال اللازمة لصيانة الطرق وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الجديدة.

التعامل مع ملف الدعم

وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع التعامل مع ملف الدعم باعتباره مجرد أرقام، لأن الأمر يرتبط باحتياجات يومية للمواطنين، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات بشأن تكلفة استمرار هذه المنظومة ومصادر تمويلها.

توفير الخدمات الأساسية للمواطنين

وأضاف أن الحكومة تواجه معادلة صعبة بين توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبين تحمل تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والأعباء المالية، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل جانبًا مهمًا من النقاش حول إمكانيات الدولة وحدود قدرتها على الإنفاق.