قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن تطوير العشوائيات: «نهاية العشوائيات في مصر معجزة».. وناس كانت عايشة من غير سرير
بي واي دي تستعد لاطلاق هان 2027 الجديدة.. بمظهر عصري
إشادة برلمانية بتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن التصالح في مخالفات البناء.. ومطالب بسرعة إقرار التعديلات
بعد الصعود لنصف النهائي.. منتخب الناشئين يستعد لمواجهة العراق في كأس الخليج
أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام
عمرو أديب: الإدارة المصرية بتقول للمواطنين إن ده أقصى ما تستطيع تقديمه خلال السنوات الثلاث المقبلة
وزراء خارجية R4 ونظرائهم في أوروبا يواصلون جهود تعزيز السلام
تدخل لفض مشاجرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض في المحلة
مطار الملك خالد الدولي بالرياض يعلن فتح الصالتين 1 و2 أمام المسافرين الأحد
اليابان تبدأ تطبيق تعديلات قانون الأسرة الإمبراطورية
علي الحجار يضيء ليالي الموسيقى العربية بصوت يلامس الوجدان
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة.. رددها الآن تعصمك من الشيطان وهمزاته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: الكهرباء والبنزين والمياه والعيش مدعومين.. مفيش حاجة في مصر بتجيب عائدها الحقيقي

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تتحمل أعباء مالية مرتبطة بتوفير عدد من الخدمات والسلع المدعومة للمواطنين، موضحًا أن أسعار بعض الخدمات لا تعكس تكلفتها الفعلية.

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «ما قاله الرئيس مثلًا، إن الفلوس اللي بتتدفع للطرق، اللي هي لتحصيل الرسوم على الطرق، لا تكفي لصيانة الطرق، لا تكفي».

وتابع: «لم أجد في مصر خدمة، الكهرباء مدعومة، يعني ليس لها سعرها، البنزين مدعوم، هذا ليس سعره، المياه مدعومة، هذه ليس سعرها، العيش مدعوم، هذا ليس سعره».

 استمرار تقديم الخدمات

وأوضح أديب أن استمرار تقديم الخدمات والسلع بأسعار مدعومة يضع أعباء على الدولة، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى توفير الأموال اللازمة لصيانة الطرق وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الجديدة.

 التعامل مع ملف الدعم 

وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع التعامل مع ملف الدعم باعتباره مجرد أرقام، لأن الأمر يرتبط باحتياجات يومية للمواطنين، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات بشأن تكلفة استمرار هذه المنظومة ومصادر تمويلها.

توفير الخدمات الأساسية للمواطنين

وأضاف أن الحكومة تواجه معادلة صعبة بين توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبين تحمل تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والأعباء المالية، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل جانبًا مهمًا من النقاش حول إمكانيات الدولة وحدود قدرتها على الإنفاق.

البنية التحتية تطوير البنية التحتية الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

طلع 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

رواد الأعمال والمصنعون

رواد الأعمال والمصنعون يطرحون رؤيتهم لمستقبل الصناعة.. وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعات المغذية وتيسير التمويل على رأس الأولويات

سعر الذهب

دون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد