الحد الأدني للاجور.. عمرو أديب : 15 ولا 30 ألف جنيه لازم التقييم بالأسعار وتكاليف المعيشة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحديث عن الحد الأدنى للأجور لا بد أن يرتبط بالظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن الأرقام التي تبدو كبيرة قد لا تحقق التأثير المتوقع منها في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

الحديث عن حد أدنى للأجور

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر» أن الحديث عن حد أدنى للأجور يبلغ 15 ألف جنيه، أو حتى 20 ألفًا أو 30 ألف جنيه، لا يمكن تقييمه بمعزل عن مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن قيمة الأموال تتغير مع ارتفاع الأعباء، وأن الرقم الذي يبدو كبيرًا قد لا يحقق الفارق الذي يتوقعه المواطن.

وأوضح أن زيادة الأجور يجب النظر إليها في ضوء الظروف الاقتصادية المحيطة، بما في ذلك الديون وتكاليف سدادها وفوائدها، لافتًا إلى أن التحدي لا يتعلق بالرقم المعلن وحده، وإنما بمدى قدرته على تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة ملموسة.