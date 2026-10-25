عمرو أديب: تحذيرات بريطانية من تهديدات أمنية محتملة ومخاوف من تصاعد التوتر مع روسيا



أكد الإعلامي عمرو أديب أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني أثارت جدلًا بشأن الاستعداد لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني أكدت رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة، بما في ذلك تأمين الاحتياجات الأساسية وتخزين الغذاء تحسبًا لوقوع أزمات أو هجمات محتملة.

التعاون مع الحلفاء لمواجهة أي تهديدات محتملة

وتابع أن وزير الدفاع البريطاني حذّر من احتمال أن تصبح روسيا قادرة على شن هجوم على بريطانيا بحلول عام 2030، مؤكدًا ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية البريطانية والاستعداد بالتعاون مع الحلفاء لمواجهة أي تهديدات محتملة.