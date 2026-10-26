عمرو أديب: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات للسعودية تستهدف حماية الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي عمرو أديب أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات إلى السعودية تحظى بتأييد واسع، مشيرًا إلى أن هذا التوجه كان متوقعًا منذ البداية.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك وعيًا بأهمية القرار وتداعياته، مؤكدًا أن الموافقة على إرسال القوات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، والتعامل مع التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

تنعكس تداعياتها على أمن مصر واستقرارها

وأشار إلى أن أبعاد القرار لا تقتصر على الدفاع عن السعودية فحسب، بل ترتبط أيضًا بحماية المصالح الاستراتيجية المصرية ومواجهة التحديات الإقليمية التي قد تنعكس تداعياتها على أمن مصر واستقرارها.