بعد الارتفاع العالمي .. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 أكتوبر استقراراً في الأسعار لليوم الثالث على التوالي، وجاء هذا الاستقرار في أسعار الذهب في مصر على الرغم من الارتفاع العالمي للذهب اليوم، وتخطي سعر الأوقية لـ 4000 دولار، وسط متابعة مستمرة من الراغبين في الشراء والبيع لحركة الأعيرة المختلفة داخل الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم مستوى 7,171.00 جنيه للجرام،

بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6,573.00 جنيه.

وفي السياق ذاته، وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في السوق إلى 6,275.00 جنيه للجرام،

وسجل عيار 18 نحو 5,378.00 جنيه، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 4,183.00 جنيه.

وعلى صعيد تداولات الأوقية والجنيه الذهب، سجلت أوقية الذهب عالمياً ومحلياً نحو 223,043.03 جنيه،

بينما بلغ سعر جنيه الذهب في مصر اليوم 50,200.00 جنيه.