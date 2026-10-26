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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي: محمد خان إنسان لا يعرف المستحيل وكان أحلى ديكتاتور

ليلى علوي
ليلى علوي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

تحدثت الفنانة ليلى علوي عن تأثرها بالمخرج الراحل محمد خان، خلال لقاء مع كاميرا صدى البلد، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي. 

وأكدت ليلى علوي: «أنا متأثرة بمحمد خان وأسامة فوزي وغيرهما، لكن لا يوجد شخص يشبه الآخر، ولكل مخرج بصمته المختلفة».

وأضافت أن هناك مخرجين حاليين يمتلكون رؤية خاصة واهتمامًا بالتفاصيل والسيناريو، ومن بينهم كريم الشناوي، موضحة: «هناك مخرجون لديهم طاقة وواقعية، ويهتمون بالسيناريو وبالتفاصيل، وأعتقد أن لدينا مخرجين مميزين جدًا، وكذلك أجيال جديدة من الفنانين والفنانات لديهم اختلاف ورؤية خاصة».

وعن أكثر ما تعلمته من محمد خان، أوضحت: «تعلمت منه أن أكون صادقة وطبيعية، وأن أحب العمل الجماعي، لأن الـTeamwork ينعكس بشكل كبير على الصورة والأداء وروح العمل بالكامل. كما تعلمت أن أهتم بالتفاصيل، لأن التفاصيل بالنسبة للممثل وللشخصية مهمة وممتعة، وتساعد على وصول الشخصية إلى الناس».

وعن أكثر ما تأثرت به خلال حديثها عن محمد خان، قالت: «أكثر شيء تعلمته منه، وما زلت أؤمن به حتى الآن، هو أن أكون حقيقية وطبيعية، وأن أقرأ الشخصية جيدًا وأكون صادقة فيها، وأحاول دائمًا أن أكون أفضل. ومن أهم الأشياء التي تعلمتها منه أنه لا يوجد شيء يجب أن يوقفك عن تنفيذ ما تريدين تحقيقه».

وحول ما إذا كان محمد خان ديكتاتورًا في العمل كما كان يصفه البعض، علقت ليلى علوي: «كان ديكتاتورًا، لكن أتمنى أن تكون الديكتاتورية كلها مثله، لأنه كان يمتلك لهجة فيها أوامر وتحدٍ، وقد تصل أحيانًا إلى الاستفزاز، لكنه كان استفزازًا إيجابيًا، ولم يكن يهين أحدًا أو يقلل من أي فنان».

وتطرقت إلى إحدى المواقف الطريفة التي جمعتها بـ محمد خان، موضحة أنها نفذت أحد المشاهد الصعبة دون تدريب مسبق، قائلة: «كل ما طلبه مني في أحد المشاهد نفذته، ولم أكن أتخيل أنني سأتمكن من القيام به، خاصة أنني لم أتدرب عليه. شاهدت شخصًا يقوم به وحاولت تقليده ونفذته بالفعل».

وكشفت عن صعوبة واجهتها أثناء تصوير أحد المشاهد، قائلة: «الحاجة الوحيدة التي تعبت فيها، ولم تكن بيدي، كانت أن لدي مشهدًا مهمًا جدًا مع بقرة، وهذا المشهد موجود في الفيلم. لم يكن من السهل التعامل مع البقرة في أي وقت، وكان لابد من التعامل معها في توقيتات معينة. حاولت التصوير مع البقرة الموجودة في مكان التصوير، لكنني لم أتمكن من ذلك، وعندما ذهبنا إلى القاهرة استعنا ببقرة أخرى وتمكنت من تنفيذ المشهد».

أزمة صناعة السينما 

وعن رؤيتها للأزمة التي تمر بها صناعة السينما، وإمكانية الخروج منها، قالت: «قدمنا في السينما المصرية أفلامًا عظيمة، والفيلم الجيد لا يحتاج بالضرورة إلى ميزانية ضخمة، وإنما يحتاج إلى مخرج يعرف ماذا يريد، وكاست مناسب ينفذ رؤيته، وفريق عمل متكامل».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق في صناعة السينما، قائلة: «الصناعة ليست فقط كاميرا وممثلين، ولكن هناك عناصر كثيرة يمكن ترشيد الإنفاق فيها. وإذا استطعنا أن نختصر في بعض الأمور ولا يكون هناك تبذير على الصورة والإنتاج، سنتمكن من تقديم أفلام جيدة جدًا، وتحقيق أحلام ورؤى وإيرادات، ولكن بميزانيات معقولة».

وعن محمد خان في كلمة واحدة، اختتمت قائلة: «إنسان لا يعرف المستحيل».

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