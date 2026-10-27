8 قتلى بينهم 3 أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأردنية على جنوب سوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية الأردنية على مناطق في جنوب سوريا إلى 8 قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، فيما أُصيب أربعة أشخاص آخرين، وفقًا لما أعلنته مصادر صحية سورية.

وأفادت التقارير بأن الغارات استهدفت مواقع في جنوب سوريا، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وكان الجيش الأردني قد شنّ غارات جوية على مواقع داخل الأراضي السورية، في إطار عملية قال إنها تستهدف مواقع لجماعات إرهابية، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة أرثوذكسية في محافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

في المقابل، أعربت السلطات السورية عن تحفظها على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضيها دون تنسيق مسبق، مؤكدة ضرورة احترام السيادة السورية والتنسيق بين الجانبين بشأن التطورات الأمنية الحدودية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان السلطات السورية إغلاق معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وتعليق حركة المسافرين والتبادل التجاري في الاتجاهين، بسبب الأوضاع الميدانية في محافظة درعا.