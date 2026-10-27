قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الكرات العرضية.. أضا يكشف تفاصيل أزمة أحمد رضا مع عموتة
زلزال داخل إسرائيل قبل الانتخابات.. خلافات نتنياهو ورئيس الأركان هل تفتح باب الإطاحة به؟
دعاء الفجر بين الصلاة والإقامة.. كلمات مأثورة للرزق وتفريج الهموم
حريق غامض على متن سفينة قبالة السواحل العراقية.. وتحقيقات لكشف الملابسات
هاري كين بعد التتويج بالكرة الذهبية: لا أجد الكلمات للتعبير عن سعادتي
سيناريو الكابوس.. هل تُشعل انتخابات الكنيست المواجهة المباشرة بين إسرائيل وتركيا؟
8 قتلى بينهم 3 أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأردنية على جنوب سوريا
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
رسميا.. هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026 للمرة الأولى في تاريخه
هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها في فترة العدة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد تجاوزه 56 جنيها.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
تهديدات بالخطف.. رسائل مرعبة تجبر طائرة أمريكية على العودة اضطراريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كارمن بصيبص: نفسي أكون صوت للستات وأوصل إحساسهم والظلم اللي بيتعرضوا له

كارمن بصيبص: نفسي أكون صوت للستات وأوصل إحساسهم والظلم اللي بيتعرضوا له
كارمن بصيبص: نفسي أكون صوت للستات وأوصل إحساسهم والظلم اللي بيتعرضوا له
شيماء جمال

كشفت الفنانة كارمن بصيبص أنها تحرص عند اختيار أدوارها على تقديم نماذج من النساء اللاتي عرفتهن في الحياة أو لمست تجاربهن ومعاناتهن، مشيرة إلى أنها تحب أن تتناول من خلال التمثيل قضايا تتعلق بالمرأة، خاصة في المواقف التي تتعرض فيها للظلم.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مسلسل «ليل» الذي قدمته مؤخرًا تطرق إلى قضية امرأة تعرضت للاعتداء ولم تجد من يقف إلى جانبها أو يساندها، موضحة أن هذا النموذج موجود حولنا بكثرة، ومعروف في المجتمعات العربية، وهو ما جعلها سعيدة بتجسيد هذه الشخصية.

وأوضحت بصيبص أنها لا تستطيع الجزم بأنها تمثل صوت المرأة، لكنها تتمنى أن تكون أدوارها قادرة على ملامسة مشاعر النساء والتعبير عن مشكلاتهن وما يتعرضن له من ظلم، وأن يشعر المشاهد بهذه المعاني أثناء متابعة أعمالها.


وأكدت الفنانة أن هذا الهدف يمثل أحد أهم أسباب حبها لمهنة التمثيل، إذ تتمنى أن تسهم في إيصال أصوات النساء، وكذلك التعبير عن الإنسان بوجه عام، وليس المرأة وحدها، معتبرة أن وجود هدف ورسالة وراء العمل الفني من أجمل ما يمكن أن يمنح الفنان شغفه بمهنته.

كارمن بصيبص المرأة ليل التمثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السعودية

السعودية تطلق « أبشر سفر للزوار».. تسهيلات رقمية لدخول المملكة بريا

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي لحماية البيئة البحرية في بحر البلطيق

كالاس

كالاس تحذر من تصعيد أمريكي إيراني جديد وتعلن بعثة أوروبية لتعزيز أمن لبنان

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد