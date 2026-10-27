كارمن بصيبص: نفسي أكون صوت للستات وأوصل إحساسهم والظلم اللي بيتعرضوا له

كشفت الفنانة كارمن بصيبص أنها تحرص عند اختيار أدوارها على تقديم نماذج من النساء اللاتي عرفتهن في الحياة أو لمست تجاربهن ومعاناتهن، مشيرة إلى أنها تحب أن تتناول من خلال التمثيل قضايا تتعلق بالمرأة، خاصة في المواقف التي تتعرض فيها للظلم.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مسلسل «ليل» الذي قدمته مؤخرًا تطرق إلى قضية امرأة تعرضت للاعتداء ولم تجد من يقف إلى جانبها أو يساندها، موضحة أن هذا النموذج موجود حولنا بكثرة، ومعروف في المجتمعات العربية، وهو ما جعلها سعيدة بتجسيد هذه الشخصية.

وأوضحت بصيبص أنها لا تستطيع الجزم بأنها تمثل صوت المرأة، لكنها تتمنى أن تكون أدوارها قادرة على ملامسة مشاعر النساء والتعبير عن مشكلاتهن وما يتعرضن له من ظلم، وأن يشعر المشاهد بهذه المعاني أثناء متابعة أعمالها.



وأكدت الفنانة أن هذا الهدف يمثل أحد أهم أسباب حبها لمهنة التمثيل، إذ تتمنى أن تسهم في إيصال أصوات النساء، وكذلك التعبير عن الإنسان بوجه عام، وليس المرأة وحدها، معتبرة أن وجود هدف ورسالة وراء العمل الفني من أجمل ما يمكن أن يمنح الفنان شغفه بمهنته.