كارمن بصيبص ومحمود نصر بطلا النسخة العربية من ابنة السفير

كشف برنامج ET بالعربي عن تولّي محمود نصر وكارمن بصيبص دورَي البطولة في النسخة العربية من المسلسل الشهير “ابنة السفير” (Sefirin Kızı).



وأكدت مصادر خاصة للقناة صحة هذه المعلومات، مشيرة أيضًا إلى انضمام كل من وسام فارس وصباح الجزائري إلى طاقم العمل.

هذه التوليفة التمثيلية تُعد من أبرز مفاجآت الموسم الدرامي، حيث تجمع بين نخبة من النجوم الذين أثبتوا حضورهم القوي في أعمال سابقة، وتَعِد بتقديم تجربة درامية غنية ومؤثرة.

تدور أحداث المسلسب حول قصة حب معقّدة تجمع بين ابنة دبلوماسي شابة وحبيبها، اللذين يواجهان صراعات نفسية واجتماعية وعائلية في سبيل الدفاع عن حبهما.



وتدفعهما العقبات القديمة والجراح الجديدة إلى مواجهة اختبارات قاسية ضمن حبكة درامية مشحونة بالعواطف والتوتر.

العمل مقتبس عن المسلسل التركي الذي حقق شهرة واسعة عالميًا، ويُقدَّم الآن برؤية جديدة تستهدف الجمهور العربي، من خلال معالجة محلية بصريًا وإنسانيًا، ترتكز على عناصر العاطفة والتشويق.

في النسخة التركية الأصلية، لعب إنجين أكيوريك دور سانجار، بينما أدّت نسليهان أتاجول شخصية ناره، وحقّقا معًا نجاحًا لافتًا كثنائي رومانسي درامي.

وبعد انسحاب نسليهان لأسباب صحية، انضمت النجمة توبا بويوكستون إلى الجزء الثاني، ما شكّل مفاجأة للجمهور.

النسخة العربية تحمل على عاتقها تقديم معالجة جديدة لهذه القصة المؤثرة، مع الحفاظ على روح العمل الأصلي، وإعادة تقديمها بأسلوب يلامس الواقع العربي المعاصر.