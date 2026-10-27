بعد تجاوزه 56 جنيها.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاؤ 27 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية، ليسجل مستويات جديدة فوق حاجز الـ 56 جنيها في عدد من البنوك، وسط موجة صعود جماعية، وسجل أعلى سعر للدولار اليوم 56.35 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أقل سعر 55.97 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، ليكون هناك تباين في الأسعار بين البنوك مع استمرار موجة الارتفاع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 56.20 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 56.19 جنيه للشراء و56.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي HSBC نحو 56.06 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 55.93 جنيه للشراء و56.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.93 جنيه للشراء و56.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 55.87 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع.