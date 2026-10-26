لأول مرة .. الدولار يتخطى حاجز 56 جنيهًا في البنوك

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، ولأول مرة يتخطى سعر صرف الدولار حاجز الـ56 وسجل في البنك الأهلي المصري 56.03 جنيه.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سعر الشراء: 55.84 جنيه.

سعر البيع: 55.94 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل الدولار في بنك القاهرة:

سعر الشراء: 55.76 جنيه.

سعر البيع: 55.86 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 55.93 جنيه.

سعر البيع: 56.03 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي :

سعر الشراء: 55.84 جنيه.

سعر البيع: 55.94 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 55.82 جنيه.

سعر البيع: 55.92 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر الشراء: 55.77 جنيه.

سعر البيع: 55.87