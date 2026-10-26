قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار
الحرب تقترب.. سي إن إن: أمريكا تستعد لضرب إيران خلال 96 ساعة من صدور أمر ترامب
قادة وزعماء العالم يهنئون لولا دا سيلفا لفوزه بولاية رئاسية جديدة في البرازيل
الميزانية والجمعية العمومية وملفات الكرة على طاولة مجلس الإدارة.. ماذا يحدث داخل الأهلي اليوم؟
11 شهيدا وعشرات المصابين في 24 ساعة من القتل بغزة
ملك الأردن: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب
اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي
سامح شكري يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
الإسكان: نستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول 2050
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر.. وأمريكا الأسرع نموًا

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 5.82 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وسط استمرار تصدر الدول العربية قائمة أكبر المجموعات الجغرافية المستقبلة للصادرات المصرية، فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الرئيسية.

الدول العربية تستحوذ على 47% من صادرات الصناعات الغذائية

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول العربية نحو 2.75 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2026، مقابل نحو 2.52 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 231 مليون دولار، ومعدل نمو 9.2%.

واستحوذت الدول العربية على نحو 47% من إجمالي صادرات القطاع، لتواصل تصدرها قائمة الأسواق الجغرافية الرئيسية المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية.

أوروبا في المركز الثاني بصادرات 1.25 مليار دولار

جاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية ضمن أكبر المجموعات الجغرافية المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بعدما سجلت الصادرات إليها نحو 1.25 مليار دولار، مقابل 1.06 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وحققت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية زيادة بلغت نحو 185 مليون دولار، بمعدل نمو 17.4%، لتستحوذ على نحو 21% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 403 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل نحو 341 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكية بنحو 62 مليون دولار، محققة معدل نمو بلغ 18.2%، وهو الأعلى بين المجموعات الجغرافية الرئيسية، فيما بلغت حصتها نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.

صادرات الأسواق الأخرى ترتفع إلى 1.01 مليار دولار

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى باقي دول العالم لتسجل نحو 1.01 مليار دولار، مقابل 862 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 145 مليون دولار، ومعدل نمو 16.8%.

كما سجلت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 414 مليون دولار، مقابل نحو 386 مليون دولار، بزيادة تقارب 29 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 7.4%.

واستحوذت باقي دول العالم على نحو 17% من إجمالي صادرات القطاع، مقابل نحو 7% للدول الأفريقية غير العربية.

الدول العربية وأوروبا تستحوذان على 69% من الصادرات

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الدول العربية والأسواق الأوروبية استحوذتا معًا على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بما يعكس الأهمية النسبية لهاتين المجموعتين في خريطة الأسواق التصديرية للقطاع.

وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الجغرافية الرئيسية، تلتها الأسواق الأوروبية وباقي دول العالم، بما يعكس تفاوت معدلات نمو الصادرات المصرية بين الأسواق المختلفة.

صادرات صادرات مصر الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

مي عز الدين

برشاقة ملفتة.. مي عز الدين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لدى غير المدخنين؟

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين؟.. طبيب يفجر مفاجأة

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد