صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر.. وأمريكا الأسرع نموًا

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 5.82 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وسط استمرار تصدر الدول العربية قائمة أكبر المجموعات الجغرافية المستقبلة للصادرات المصرية، فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الرئيسية.

الدول العربية تستحوذ على 47% من صادرات الصناعات الغذائية

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول العربية نحو 2.75 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2026، مقابل نحو 2.52 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 231 مليون دولار، ومعدل نمو 9.2%.

واستحوذت الدول العربية على نحو 47% من إجمالي صادرات القطاع، لتواصل تصدرها قائمة الأسواق الجغرافية الرئيسية المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية.

أوروبا في المركز الثاني بصادرات 1.25 مليار دولار

جاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية ضمن أكبر المجموعات الجغرافية المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بعدما سجلت الصادرات إليها نحو 1.25 مليار دولار، مقابل 1.06 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وحققت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية زيادة بلغت نحو 185 مليون دولار، بمعدل نمو 17.4%، لتستحوذ على نحو 21% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 403 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل نحو 341 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكية بنحو 62 مليون دولار، محققة معدل نمو بلغ 18.2%، وهو الأعلى بين المجموعات الجغرافية الرئيسية، فيما بلغت حصتها نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.

صادرات الأسواق الأخرى ترتفع إلى 1.01 مليار دولار

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى باقي دول العالم لتسجل نحو 1.01 مليار دولار، مقابل 862 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 145 مليون دولار، ومعدل نمو 16.8%.

كما سجلت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 414 مليون دولار، مقابل نحو 386 مليون دولار، بزيادة تقارب 29 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 7.4%.

واستحوذت باقي دول العالم على نحو 17% من إجمالي صادرات القطاع، مقابل نحو 7% للدول الأفريقية غير العربية.

الدول العربية وأوروبا تستحوذان على 69% من الصادرات

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الدول العربية والأسواق الأوروبية استحوذتا معًا على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بما يعكس الأهمية النسبية لهاتين المجموعتين في خريطة الأسواق التصديرية للقطاع.

وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الجغرافية الرئيسية، تلتها الأسواق الأوروبية وباقي دول العالم، بما يعكس تفاوت معدلات نمو الصادرات المصرية بين الأسواق المختلفة.