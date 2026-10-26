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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: توطين الصناعة ركيزة أساسية لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية

مصطفى مدبولي- رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي- رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية، لا سيما مشروعات المياه والصرف الصحي، مشددا على أهمية تعزيز القدرات الصناعية الوطنية بما يدعم استمرارية هذه المشروعات، ويرفع كفاءة تشغيلها وصيانتها وتطويرها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية الصناعية والتكنولوجية.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المستثمرين والشركات والمصنعين ومؤسسات التكنولوجيا إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصرية، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير نظم الإدارة والمتابعة، إلى جانب تحسين الأداء الفني، بما يضمن استدامة المشروعات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي.

رئيس الوزراء مدبولي البنية التحتية

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