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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات متطورة وسعر أرخص.. لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower

لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower
لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower
لمياء الياسين

أطلقت شركة لينوفو الصينية حاسوبها المكتبي الأحدث IdeaCentre Tower طراز 14IRR11 (الجيل 11)، متبعةً استراتيجية تسعيرية غير متوقعة تعتمد على خفض السعر بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بالجيل السابق.

بدأت الشركة طرح الجهاز رسمياً في سوق هونج كونج كخطوة أولى بسعر يبدأ من 7,481 دولار هونغ كونغ (نحو 953 دولاراً أمريكياً)، مقارنة بالإصدار السابق الذي انطلق بسعر 10,899 دولار هونغ كونغ (نحو 1,389 دولاراً أمريكياً). وهناك إشارات قوية بقرب توفره في الأسواق العالمية الأخرى، بما في ذلك السوق الأوروبية، بعد إدراجه رسمياً ضمن منصة المواصفات الفنية المعتمدة للشركة 
 

مواصفات تقنية 

على الرغم من انخفاض التكلفة، لم تتنازل الشركة عن كفاءة الأداء؛ حيث تضم التشكيلة الأساسية للحاسوب مواصفات تقنية قوية تلبي الاحتياجات اليومية المتقدمة. وزودت لينوفو جهازها بمعالج من نوع Intel Core i5-14400، مدعوماً بذاكرة عشوائية "رام" بسعة 8 جيجابايت من نوع DDR5-4800 الحديثة والموفرة للطاقة. كما يعتمد التصميم الخارجي للحاسوب على هيكل مدمج وأنيق يراعي توفير المساحة داخل بيئات العمل، مع تحسين قنوات التهوية الداخلية لضمان تبريد مستمر ومستقر للقطع الداخلية تحت ضغط العمل المستمر.

كسر الجمود

ومن جانبها تستهدف لينوفو من خلال هذا التوجه الجديد كسر الجمود في سوق الحواسب المكتبية التقليدية، وتقديم حلول مثالية لقطاعات واسعة تشمل الطلاب، الموظفين المستقلين، والشركات الصغيرة التي تعتمد على نمط العمل عن بعد والتعليم الرقمي. ومن المتوقع أن يساهم هذا الطراز في إعادة رسم خريطة المنافسة بفضل معادلته التي توازن بدقة بين جودة المكونات، والاعتمادية التشغيلية، والسعر الذي بات في متناول شريحة أكبر من المستهلكين.

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