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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محملة بالرمان.. انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بالقرب من كارتة حلوان

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهد الطريق الإقليمي، بالقرب من كارتة حلوان، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من الرمان، ما استدعى انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالرمان على الطريق الإقليمي، عقب كارتة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث.

وجارٍ العمل على رفع آثار الحادث وإزالة العوائق من الطريق، لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات المارة ومنع حدوث تكدسات مرورية بالمنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يجري استكمال الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

رمان انقلاب سيارة نقل حلوان الإقليمي انقلاب

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