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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مُتطورة وسعر أرخص.. لينوفو تطرح حاسوبها الجديد IdeaCentre Tower

لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower
لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower
لمياء الياسين

أطلقت شركة لينوفو الصينية، الرائدة عالمياً في صناعة التقنية، حاسوبها المكتبي الأحدث IdeaCentre Tower طراز 14IRR11، متبعة استراتيجية تسعيرية غير متوقعة تعتمد على خفض القيمة السوقية للمنتج بدلاً من رفعها. 

وبدأت الشركة طرح الجهاز رسمياً في سوق هونغ كونغ كخطوة أولى، مع إشارات قوية بقرب توفره في الأسواق العالمية الأخرى، بما في ذلك السوق الأوروبية، وذلك بعد إدراجه رسمياً ضمن منصة المواصفات الفنية المعتمدة للشركة.

وتأتي المفاجأة الكبرى في هذا الإصدار من خلال السعر الافتتاحي للنسخة الجديدة، والذي يبدأ من 7,481 دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل نحو 953 دولاراً أمريكياً. ويعكس هذا الرقم تراجعاً سعرياً ملحوظاً بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بالإصدار السابق من نفس الفئة، والذي كان يبدأ عند إطلاقه من 10,899 دولار هونج كونج، وهو ما يعادل تقريباً 1,389 دولاراً أمريكياً.

ويمثل هذا الهبوط السعري ميزة تنافسية استثنائية للمستخدمين الراغبين في اقتناء حاسوب مكتبي متكامل بتكلفة اقتصادية ملائمة وموفرة.

مواصفات تقنية 

على الرغم من هذا الخفض الكبير في التكلفة، لم تتنازل الشركة عن كفاءة الأداء؛ حيث تضم التشكيلة الأساسية للحاسوب مواصفات تقنية قوية تلبي الاحتياجات اليومية المتقدمة. وزودت لينوفو جهازها بمعالج من نوع Intel Core i5-14400، مدعوماً بذاكرة عشوائية "رام" بسعة 8 جيجابايت من نوع DDR5-4800 الحديثة والموفرة للطاقة.

كما يعتمد التصميم الخارجي للحاسوب على هيكل مدمج وأنيق يراعي توفير المساحة داخل بيئات العمل، مع تحسين قنوات التهوية الداخلية لضمان تبريد مستمر ومستقر للقطع الداخلية تحت ضغط العمل المستمر.

كسر الجمود

ومن جانبها تستهدف لينوفو من خلال هذا التوجه الجديد كسر الجمود في سوق الحواسب المكتبية التقليدية، وتقديم حلول مثالية لقطاعات واسعة تشمل الطلاب، الموظفين المستقلين، والشركات الصغيرة التي تعتمد على نمط العمل عن بعد والتعليم الرقمي.

 ومن المتوقع أن يساهم هذا الطراز في إعادة رسم خريطة المنافسة بفضل معادلته التي توازن بدقة بين جودة المكونات، والاعتمادية التشغيلية، والسعر الذي بات في متناول شريحة أكبر من المستهلكين.

شركة لينوفو السوق الأوروبية ذاكرة عشوائية الحواسب المكتبية الحواسب المكتبية التقليدية التعليم الرقمي خريطة المنافسة

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