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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث سامسونج.. قائمة الهواتف التي ستحصل على نظام أندرويد 17 الجديد

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت شركة "سامسونج" رسمياً عن قائمة هواتفها وأجهزتها اللوحية التي ستحصل قريباً على التحديث المنتظر لنظام التشغيل "أندرويد 17". 

ويحمل هذا النظام واجهة جديدة تعرف باسم (One UI 9) لتغيير شكل الهاتف بالكامل وتحسين أدائه للمستخدم.

خريطة التحديثات تنطلق عالمياً

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، ظهرت هذه القائمة الرسمية لأول مرة عبر فرع الشركة في اليابان. 

ورغم أن المواعيد المذكورة تخص المستخدمين هناك، إلا أن القائمة تؤكد أسماء الأجهزة التي ستحصل على التحديث في كل دول العالم. 

وكانت سامسونج قد بدأت بالفعل في إرسال هذا التحديث لهواتف "جالاكسي إس 26" الرائدة منذ شهر سبتمبر الماضي. 

وتستعد الشركة الآن لتوسيع دائرة الأجهزة المستفيدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.

نصيب الأسد للهواتف الرائدة والقابلة للطي

وضمت القائمة مجموعة كبيرة من أشهر هواتف الشركة الكورية. وشملت التحديثات سلسلة "إس" القوية، بداية من أحدث هواتف "جالاكسي إس 26"، وصولاً إلى إصدارات "إس 25" و"إس 24" وحتى "إس 23" بجميع فئاتها المتنوعة.

كما حجزت الهواتف القابلة للطي مكانها في القائمة، حيث سيصل التحديث إلى هواتف "زد فولد" و"زد فليب" في إصداراتها الخامس والسادس والسابع، وهذا يضمن لأصحاب هذه الأجهزة تجربة استخدام سلسة ومتطورة جداً.

الهواتف المتوسطة والأجهزة اللوحية لم تُنسى

ولم تقتصر القائمة على الهواتف باهظة الثمن فقط، بل اهتمت الشركة بالهواتف المتوسطة التي يمتلكها ملايين المستخدمين. وستصل التحديثات إلى سلسلة "جالاكسي إيه"، وتحديداً هواتف A57 وA55 وA54 وA36 وA25. 

وامتدت التحديثات لتشمل الأجهزة اللوحية (التابلت) بمختلف فئاتها، مثل سلسلة "تاب إس 11" و"تاب إس 10" و"تاب إس 9"، وصولاً إلى أجهزة "تاب إيه 11".

وأوضح التقرير أن الهواتف الاقتصادية الأرخص ثمناً قد يصلها التحديث تباعاً خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين.

سامسونج One UI 9 أندرويد 17 أندرويد جالاكسي إس 26 هواتف التابلت

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