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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تحسم الجدل.. موعد وصول تحديث أندرويد 17 إلى هواتفها

OriginOS 7
OriginOS 7
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة فيفو رسميا جدول طرح واجهتها البرمجية الجديدة OriginOS 7 في الهند، والتي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد 17، في تحديث وصفته الشركة بأنه يتجاوز التحسينات التقليدية ليقدم تغييرات واسعة على مستوى النظام، إلى جانب دمج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

 

الأولوية للهواتف الرائدة


تبدأ فيفو طرح OriginOS 7 رسميا في أواخر أكتوبر، مع إعطاء الأولوية لهواتفها الرائدة والأجهزة القابلة للطي.

وتأتي سلسلة Vivo X300 وهاتف Vivo X Fold 5 القابل للطي في مقدمة الأجهزة التي ستحصل على التحديث الجديد.

بعد ذلك، يمتد التحديث إلى عائلة X200 في منتصف نوفمبر، ثم تصل الموجة التالية إلى هواتف الفئة المتوسطة من سلسلة V في منتصف ديسمبر.

ومن المقرر أن يستمر التوسع تدريجيا ليشمل هواتف سلسلتي T وY خلال الأشهر التالية وحتى الربع الأول من العام المقبل.

هواتف فيفو

مساحة تخزين مطلوبة قبل التحديث
 

نظرًا لأن OriginOS 7 يمثل تحديثا كبيرا على مستوى النظام، فمن المتوقع أن يصل حجم تنزيل التحديث عبر الهواء OTA إلى عدة جيجابايت.

وتوصي فيفو المستخدمين بالتأكد من توفر 10 جيجابايت على الأقل من مساحة التخزين الداخلية قبل بدء عملية التحديث، إلى جانب تثبيت أي تحديثات نظام سابقة معلقة، إذ يجب إكمالها قبل الانتقال إلى أندرويد 17.

وسترسل فيفو إشعارات إلى المستخدمين عند توفر التحديث لأجهزتهم، لكن هذه الإشعارات قد تتأخر في بعض الحالات.

وللحصول على التحديث بأسرع وقت ممكن، يمكن للمستخدمين الدخول يدويا إلى إعدادات الهاتف والتحقق من وجود تحديثات جديدة بشكل دوري خلال الفترة المحددة لوصول OriginOS 7 إلى أجهزتهم.

جدول طرح OriginOS 7


أواخر أكتوبر 

 Vivo X300، X300 Pro، X300 FE، X300 Ultra، X Fold 5


منتصف نوفمبر    

Vivo X200T، X200، X200 Pro، X200 FE


منتصف ديسمبر    

Vivo X100، X100 Pro، X Fold 3 Pro، V60e، V60، V70 FE، V70، V70 Elite


أواخر ديسمبر    

Vivo V50، V50e
 

أواخر يناير    

Vivo T5 Pro، T5، T5x، T4 Ultra، T4 Pro، T4، T4R، T3 Ultra، Y51 Pro، V40، V40 Pro، S2 FE، S2


أواخر فبراير    

Vivo V30e، V30، V30 Pro، T4x، Y31 Pro، Y400، Y400 Pro
 

ويأتي طرح OriginOS 7 كخطوة مهمة ضمن جهود فيفو لتطوير تجربة استخدام هواتفها، مع التركيز على تحديثات النظام وإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحسينات الأساسية التي يوفرها أندرويد 17.

أندرويد 17 فيفو OriginOS 7 موعد طرح OriginOS 7

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