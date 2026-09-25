فيفو ترفع سقف المنافسة.. Vivo Y600i ببطارية ضخمة ومقاومة للماء والسقوط

وسعت شركة فيفو Vivo، تشكيلة هواتفها ضمن سلسلة Y في السوق الصينية، مع إطلاق هاتف Vivo Y600i، لينضم إلى طرازات أخرى من السلسلة، أبرزها Y600 Turbo وY600 Pro، اللذان يأتيان ببطاريتين بسعة 9020 و10200 مللي أمبير في الساعة على التوالي.

وعلى غرار أشقائه، يركز Vivo Y600i على تقديم عمر بطارية طويل ومتانة مرتفعة، إذ يضم بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وتصميم موجه لتحمل الاستخدام اليومي.

مواصفات Vivo Y600i



يأتي هاتف Vivo Y600i، بشاشة LCD قياس 6.87 بوصة، بدقة 1592 × 720 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1300 شمعة في وضع HBM، كما تدعم الشاشة تقنية DC Dimming، إلى جانب حصولها على اعتماد TÜV Rheinland للحماية من الضوء الأزرق على مستوى البرمجيات.

وتعد البطارية أبرز مواصفات الهاتف، حيث تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 44 وات، فضلا عن إمكانية استخدام الهاتف لشحن أجهزة أخرى عبر الشحن العكسي السلكي.

وتشير فيفو، استنادا إلى اختبارات معملية أجرتها الشركة، إلى أن البطارية تحتفظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد 1500 دورة شحن.

كما تقول إن الهاتف قادر على توفير ما يصل إلى 25 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة أو نحو 16 ساعة من استخدام الملاحة المتواصل.

هاتف Vivo Y600i

معالج Snapdragon 4 Gen 2 وذاكرة 256 جيجابايت



يتم تشغيل هاتف Vivo Y600i بواسطة معالج Snapdragon 4 Gen 2، إلى جانب 6 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4X RAM و256 جيجابايت من مساحة التخزين UFS 2.2.

ويمكن توسيع مساحة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة، بينما تتيح تقنية Memory Fusion من فيفو إضافة ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة فيفو OriginOS 6، كما يتضمن مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحماية من الاحتيال، بما في ذلك المساعدة في التعرف على المكالمات الاحتيالية.

هاتف Vivo Y600i

كاميرا 50 ميجابكسل ومقاومة للماء والغبار



يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى مستشعر بصمة جانبيا، وBluetooth 5.1، ودعم 5G مع شريحتي SIM، ومنفذ USB Type-C، بالإضافة إلى مرسل الأشعة تحت الحمراء IR.

وتركز فيفو أيضا على متانة الهاتف، إذ حصل Y600i على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، إلى جانب شهادة SGS بخمس نجوم لمقاومة السقوط.

سعر Vivo Y600i وموعد طرحه

يتوافر Vivo Y600i للبيع في الصين بسعر 1999 يوانا، أي ما يعادل نحو 300 دولار أمريكي، وذلك للإصدار الذي يأتي بذاكرة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويطرح الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأبيض والأزرق السماوي والأسود، على أن يبدأ بيعه رسميا في السوق الصينية اعتبارا من 30 سبتمبر.