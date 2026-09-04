قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب
كوريا الجنوبية تستعد لإرسال قوات إلى مضيق هرمز
بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل
ترامب يعين آدم تيل وزيرا للجيش الأمريكي بالوكالة
دعاء النبي بعد صلاة العصر.. 3 كلمات رددها في ساعة الجمعة
طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"
اعتراف إسرائيلي بعد 18 عاما.. كيف اغتال الاحتلال مهندس النووي السوري؟
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم
رئيس رابطة الدوري الإسباني يشيد بحمزة عبد الكريم: لدينا آمال كبيرة ونتوقع منه الكثير
رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز
القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل في سوهاج.. وهذه عقوبتهم
فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. على الرجال الحذر منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تطلق Vivo V80 Lite 5G بمزايا قوية وبطارية استثنائية .. سعر ومواصفات

Vivo V80 Lite 5G
Vivo V80 Lite 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن هاتفها الجديد Vivo V80 Lite 5G، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة V، مع توجه مختلف نسبيا عن الإصدارات السابقة، إذ تركز هذه النسخة بشكل أكبر على الكاميرات والأداء اليومي، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.

مواصفات Vivo V80 Lite 5G

يأتي هاتف فيفو Vivo V80 Lite 5G بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة 1.5K تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكثافة 449 بكسل لكل بوصة، مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة في وضع HBM، كما تدعم الشاشة نطاق الألوان الواسع P3 وتقنية HDR10+، إلى جانب عرض 1.07 مليار لون.

ويبلغ سمك الهاتف 8.59 ملم، بينما يصل وزنه إلى 224 جراما، لكن أبرز ما يميز الهاتف هو بطاريته الضخمة BlueVolt بسعة 10000 مللي أمبير، والتي تعتمد على تقنية أنود السيليكون من الجيل الرابع، مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 واط والشحن العكسي.

وتقول فيفو إن البطارية قادرة على الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد 1400 دورة شحن كاملة، وهو ما يعادل نحو سبع سنوات وفق ظروف استخدام محاكاة. 

كما تشير الشركة إلى أن الهاتف سجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية فيما يتعلق بتحمل البطارية، بعدما استمر في اختبار بث مباشر متواصل لمدة 32 ساعة و37 دقيقة.

 Vivo V80 Lite 5G

وبحسب فيفو، يمكن للبطارية توفير ما يصل إلى 68 ساعة من المكالمات الهاتفية، و30 ساعة من مشاهدة الفيديو المتواصلة، و30 ساعة من تشغيل تيك توك، إضافة إلى 14 ساعة من اللعب على Mobile Legends: Bang Bang. 

كما تؤكد الشركة قدرة البطارية على الحفاظ على استقرار إمداد الطاقة في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، ولتبديد الحرارة، يعتمد الهاتف على وحدة تبريد بغرفة بخار تبلغ مساحتها 3800 ملم مربع.

كاميرات بدقة 50 ميجابكسل

على مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony IMX852، إلى جانب مستشعر بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 90 درجة.

وتشمل مزايا التصوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل AI Erase لمسح العناصر غير المرغوبة من الصور، وCheck-In Watermark.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6، التي تقدم مجموعة من المزايا، من بينها Origin Island وDrag & Go وOffice Kit، إلى جانب دمج جوجل Gemini وميزة AI Captions.

يعمل هاتف Vivo V80 Lite 5G بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7300e، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

وتشمل خيارات الاتصال دعم شبكات 5G، وWi-Fi، وBluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C، ونظام GPS وتقنية NFC.

كما يتمتع الهاتف بتصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، واجتاز خمسة اختبارات بيئية وفق معيار MIL-STD.


يتوافر هاتف Vivo V80 Lite 5G للبيع في ماليزيا بثلاثة إصدارات، وقد أدرجته على موقعها الرسمي، على أن يتم الإعلان عن السعر بشكل منفصل، أما الألوان المتاحة فتشمل الأخضر الزمردي، والوردي Afterglow، والأسود Dawn.

هاتف Vivo V80 Lite 5G
فيفو Vivo V80 Lite 5G مواصفات Vivo V80 Lite 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

وزير التربية والتعليم

تسليم شهادات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2026.. الأسبوع المقبل

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا مهما اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إعادة العمل بأمر يقيد التصويت عبر البريد

الإدارة الأمريكية

الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيَّرة الأجنبية

وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره اليوناني علاقات التعاون بين البلدين

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد