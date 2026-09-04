فيفو تطلق Vivo V80 Lite 5G بمزايا قوية وبطارية استثنائية .. سعر ومواصفات

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن هاتفها الجديد Vivo V80 Lite 5G، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة V، مع توجه مختلف نسبيا عن الإصدارات السابقة، إذ تركز هذه النسخة بشكل أكبر على الكاميرات والأداء اليومي، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.

مواصفات Vivo V80 Lite 5G

يأتي هاتف فيفو Vivo V80 Lite 5G بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة 1.5K تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكثافة 449 بكسل لكل بوصة، مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة في وضع HBM، كما تدعم الشاشة نطاق الألوان الواسع P3 وتقنية HDR10+، إلى جانب عرض 1.07 مليار لون.

ويبلغ سمك الهاتف 8.59 ملم، بينما يصل وزنه إلى 224 جراما، لكن أبرز ما يميز الهاتف هو بطاريته الضخمة BlueVolt بسعة 10000 مللي أمبير، والتي تعتمد على تقنية أنود السيليكون من الجيل الرابع، مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 واط والشحن العكسي.

وتقول فيفو إن البطارية قادرة على الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد 1400 دورة شحن كاملة، وهو ما يعادل نحو سبع سنوات وفق ظروف استخدام محاكاة.

كما تشير الشركة إلى أن الهاتف سجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية فيما يتعلق بتحمل البطارية، بعدما استمر في اختبار بث مباشر متواصل لمدة 32 ساعة و37 دقيقة.

Vivo V80 Lite 5G

وبحسب فيفو، يمكن للبطارية توفير ما يصل إلى 68 ساعة من المكالمات الهاتفية، و30 ساعة من مشاهدة الفيديو المتواصلة، و30 ساعة من تشغيل تيك توك، إضافة إلى 14 ساعة من اللعب على Mobile Legends: Bang Bang.

كما تؤكد الشركة قدرة البطارية على الحفاظ على استقرار إمداد الطاقة في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، ولتبديد الحرارة، يعتمد الهاتف على وحدة تبريد بغرفة بخار تبلغ مساحتها 3800 ملم مربع.

كاميرات بدقة 50 ميجابكسل

على مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony IMX852، إلى جانب مستشعر بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 90 درجة.

وتشمل مزايا التصوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل AI Erase لمسح العناصر غير المرغوبة من الصور، وCheck-In Watermark.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6، التي تقدم مجموعة من المزايا، من بينها Origin Island وDrag & Go وOffice Kit، إلى جانب دمج جوجل Gemini وميزة AI Captions.

يعمل هاتف Vivo V80 Lite 5G بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7300e، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

وتشمل خيارات الاتصال دعم شبكات 5G، وWi-Fi، وBluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C، ونظام GPS وتقنية NFC.

كما يتمتع الهاتف بتصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، واجتاز خمسة اختبارات بيئية وفق معيار MIL-STD.



يتوافر هاتف Vivo V80 Lite 5G للبيع في ماليزيا بثلاثة إصدارات، وقد أدرجته على موقعها الرسمي، على أن يتم الإعلان عن السعر بشكل منفصل، أما الألوان المتاحة فتشمل الأخضر الزمردي، والوردي Afterglow، والأسود Dawn.