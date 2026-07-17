فيفو تطلق هاتف Vivo T5 Lite 5G ببطارية ضخمة ومتانة عسكرية

أعلنت شركة فيفو، عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo T5 Lite 44W 5G في السوق الهندية، والذي يركز على توفير بطارية كبيرة وعمر استخدام طويل، إلى جانب هيكل متين ومقاوم للعوامل الخارجية، مع دعم شبكات الجيل الخامس.

بطارية ضخمة وشحن سريع

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo T5 Lite 5G، ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، وتؤكد الشركة أنها تحتفظ بما لا يقل عن 80% من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن.

كما يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 1% إلى 50% خلال 38 دقيقة وفقا للشركة.

Vivo T5 Lite 44W 5G

تصميم متين بمعايير عسكرية

يركز الهاتف أيضا على المتانة، إذ يحمل تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورشاشات المياه منخفضة الضغط، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H التي تؤكد اجتيازه اختبارات التحمل والصدمات وفق المعايير العسكرية.

ويبلغ وزن الهاتف 209 جرامات، بينما يأتي بسمك 8.39 ملم.

شاشة 120 هرتز

يضم هاتف Vivo T5 Lite 44W 5G، شاشة من نوع LCD بقياس 6.74 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة في وضع السطوع العالي، إلا أن دقتها تقتصر على +HD تبلغ 1600 × 720 بكسل.

معالج Dimensity 6300 ومساحة تخزين كبيرة

يعمل هاتف Vivo T5 Lite 44W 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6300 المصنع بدقة 6 نانومتر، ويأتي بخيارات 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4X، مع 128 أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي UFS 2.2، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

هاتف Vivo T5 Lite 44W 5G

كاميرا 50 ميجابكسل

في الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب مستشعر ثانوي بدقة 0.08 ميجابكسل، بينما تأتي كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل داخل النتوء الأمامي.

كما يحتوي الهاتف على حلقة إضاءة RGB صغيرة في الجهة الخلفية للتنبيهات، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل الجانبي، ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

أندرويد 16 ومزايا ذكاء اصطناعي

يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة Origin OS 6.0، ويتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء النصوص، وتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص، إلى جانب ميزة Private Space التي توفر مساحة آمنة لحماية الملفات والبيانات الشخصية.

السعر

يبدأ طرح Vivo T5 Lite 44W 5G في الهند اعتبارا من 22 يوليو عبر متجر فيفو الإلكتروني، مقابل سعر يبدأ من 233 دولارا (حوالي 11500 جنيه مصري) للنسخة الاساسية بسعة 4 + 128 جيجابايت.