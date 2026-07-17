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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طوارئ فى نيويورك.. حرائق تهدد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي المونديال

ميسي ويامال
ميسي ويامال
محمد بدران

أثار الناقد الرياضي محمود شوقي الجدل بعدما نشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورًا ومعلومات عن سحب الدخان التي تغطي مدينة نيويورك، قبل أيام قليلة من نهائي كأس العالم 2026.

وأوضح محمود شوقي أن نيويورك تشهد انتشار سحب دخان كثيفة ناتجة عن حرائق الغابات في كندا، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية أوصت السكان بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، في ظل تراجع جودة الهواء.

وأضاف أن هذه الأجواء أثارت مخاوف بشأن نهائي كأس العالم، المقرر إقامته يوم الأحد، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون تحسن الأحوال الجوية قبل المباراة، مع مرور جبهة هوائية باردة وهطول أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يُرجح أن يسهم في تبديد الدخان.

ويترقب عشاق كرة القدم المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، بعدما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب إنجلترا في نصف النهائي، فيما حجز منتخب إسبانيا مقعده في النهائي عقب الفوز على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لتحديد بطل كأس العالم 2026.

ميسي الأرجنتين يامال اسبانيا نهائي كأس العالم

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