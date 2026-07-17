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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إشادة أممية بجهود مصر في التنمية المستدامة وتمكين المرأة خلال لقاءات سحر نصر في نيويورك

سحر نصر
سحر نصر
محمد يحيي

حظيت جهود مصر في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة بإشادة من مسؤولي الأمم المتحدة، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على هامش مشاركتها في المنتدى البرلماني المنعقد ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في نيويورك.

واستهلت سحر نصر لقاءاتها باجتماع مع سوزان براون، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2030، إلى جانب بحث فرص التعاون مع بيت الزكاة والصدقات في مجالات مكافحة الفقر، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعليم الأطفال، وتمكين المرأة.

كما عقدت لقاءً مع نيارادزافي غومبونزفاندا، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستعرضت خلاله جهود مصر في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمبادرات الرامية إلى تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة.

وأعربت نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها للدور التنموي والتشريعي الذي تقوم به سحر نصر، مشيدة بالجهود المصرية في دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الوطنية، ومؤكدة تطلع الهيئة إلى تعزيز التعاون مع مصر لدعم مسيرة التنمية الشاملة.

كما التقت سحر نصر خوان سانتاندير، نائب المدير العام العالمي للشراكات العامة بمنظمة اليونيسف، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات الخاصة بحماية الأطفال، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع الشراكات في مجالات التنمية المجتمعية.

وفي إطار مشاركتها بالمنتدى، شاركت سحر نصر في جلسة الجزء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والتي ناقشت سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، واستعرضت تجارب الدول في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.

الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة اخبار مصر مال واعمال

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