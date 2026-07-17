إشادة أممية بجهود مصر في التنمية المستدامة وتمكين المرأة خلال لقاءات سحر نصر في نيويورك

حظيت جهود مصر في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة بإشادة من مسؤولي الأمم المتحدة، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على هامش مشاركتها في المنتدى البرلماني المنعقد ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في نيويورك.

واستهلت سحر نصر لقاءاتها باجتماع مع سوزان براون، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2030، إلى جانب بحث فرص التعاون مع بيت الزكاة والصدقات في مجالات مكافحة الفقر، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعليم الأطفال، وتمكين المرأة.

كما عقدت لقاءً مع نيارادزافي غومبونزفاندا، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستعرضت خلاله جهود مصر في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمبادرات الرامية إلى تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة.

وأعربت نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها للدور التنموي والتشريعي الذي تقوم به سحر نصر، مشيدة بالجهود المصرية في دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الوطنية، ومؤكدة تطلع الهيئة إلى تعزيز التعاون مع مصر لدعم مسيرة التنمية الشاملة.

كما التقت سحر نصر خوان سانتاندير، نائب المدير العام العالمي للشراكات العامة بمنظمة اليونيسف، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات الخاصة بحماية الأطفال، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع الشراكات في مجالات التنمية المجتمعية.

وفي إطار مشاركتها بالمنتدى، شاركت سحر نصر في جلسة الجزء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والتي ناقشت سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، واستعرضت تجارب الدول في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.