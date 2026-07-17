الإمارات تؤكد تضامنها مع البحرين والكويت وقطر والأردن جراء الهجمات الإيرانية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن هذه الهجمات العدوانية تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتمس أمن واستقرار الدول الشقيقة.

وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت وقطر والأردن، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.