محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة شارع العامل الأول بإمبابة وتطوير الجزيرة الوسطي لتحسين المظهر الحضاري

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة شارع العامل الأول بحي إمبابة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع والمحاور الرئيسية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى من خلال دعمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء أحواض للزراعة، إلى جانب تكليف ورديات عمل تابعة لهيئة النظافة والتجميل بالمرور الدوري على الجزيرة الوسطى لإجراء أعمال الصيانة الدورية والحفاظ على المظهر الحضاري واستدامة أعمال التطوير.

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالشارع وإعادة ضبط الأعمدة الرئيسية بالإضافة إلى صيانة واستبدال البلدورات المتهالكة، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية، مع استمرار الأعمال لاستكمال خطة التطوير.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال رفع كفاءة شارع العامل الأول جاءت عقب تنفيذ حملات مكثفة لإخلاء الشارع من جميع الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم، بما أتاح تنفيذ أعمال التطوير وفق المخطط المستهدف، وتحقيق الاستفادة القصوى من أعمال رفع الكفاءة، وإعادة الانضباط إلى الشارع.

جاءت الأعمال من خلال هيئة النظافة والتجميل بمتابعة اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة والسيد باسم حمدي رئيس حي إمبابة والأجهزة المعاونة.