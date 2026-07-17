محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بحي الدقي ويكلف بتطوير منظومة النظافة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط العمل بحي الدقي وتقييم مستوى الأداء والوقوف على نسب إنجاز المشروعات، إلى جانب متابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٩.٦٠٪، مؤكدًا ضرورة عدم السماح بظهور أي مخالفات بناء جديدة، والتصدي لها بكل حسم منذ بدايتها، مع الاستمرار في تنفيذ حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم، وتقديم التيسيرات اللازمة للجادين في استكمال إجراءات التصالح، بما يحقق الصالح العام.

وفيما يتعلق بملف المحال العامة وجه المحافظ رئيس حي الدقي بسرعة الانتهاء من حصر المحال غير المرخصة والتنبيه على أصحابها بضرورة تقنين أوضاعهم، مع سرعة فحص الطلبات المتبقية والبت فيها.

كما تابع المحافظ جهود الحي في رفع كفاءة منظومة النظافة ومدى جاهزية المعدات ومستوى التنسيق بين الحي وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إلى جانب متابعة التوسع في نشر صناديق القمامة المطورة والحاويات الأرضية، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة والحد من التلوث البصري بنطاق الحي.

ووجّه المحافظ حي الدقي بحصر ومعاينة الأشجار التي قد تمثل خطورة على المواطنين والسيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل استباقي من تقليم وتهذيب بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين، السكرتير العام للمحافظة وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، ونوابه.